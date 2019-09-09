عامل متجر حفظ معلومات البطاقات الائتمانية لـ 1300 زبون

المصدر: إعداد: نهى حوّا

استخدم أحد العاملين في متجر باليابان ذاكرته الفوتوغرافية لسرقة معلومات بطاقات الائتمان لحوالي 1300 زبون أخيراً.

وأفاد موقع "سي/ نت" أن العامل البالغ من العمر 34 عاماً والذي يعمل في متجر بكيوتو تمكن من سرقة المعلومات المكتوبة على البطاقات الائتمانية من خلال استراق النظر إليها وحفظ التفاصيل الكاملة المكتوبة عليها.

ونقل الموقع عن تقارير ترجمها موقع "سورا نيوز" أنه تمكن من حفظ رقم بطاقة الائتمان المكونة من 16 رقماً، والرمز السري وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، لزبائن المتجر خلال فترة قصيرة زمنياً، وهي الفترة التي يستغرقها إتمام عملية الشراء.

وبعد إلقاء القبض عليه، وجدت الشرطة في حوزته دفتراً يضم تفاصيل البطاقات الائتمانية لـ1300 ضحية، وفقا لقناة "أي إن إن نيوز"، وكان المحتال قد قاد الشرطة مباشرة إلى عنوانه من خلال استخدام معلومات بطاقة ائتمان مسروقة في شراء حقيبتين بقيمة 270 ألف ين ما يعادل 2500 دولار، وطلب إرسالهما إلى عنوانه.

وكان الحديث عن إمكانية الوصول إلى أرقام هواتف مستخدمي "فيسبوك" قد أثار القلق بشأن استخدام البطاقات الائتمانية على الانترنت، لكن على ما يبدو استخدم عامل المتجر في اليابان الأسلوب القديم للقيام بذلك.