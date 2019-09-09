«أوف ذا منيو».. فعالية تحتفي بالمطبخ الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

يحتفل مركز دبي المالي العالمي بتاريخ المطبخ الإماراتي من خلال تجربة طعام متميزة بالنكهات المحلية والأطباق الفاخرة، وذلك من خلال إطلاق فعالية «أوف ذا منيو» «Off the Menu» بنسختها الإماراتية التي يتعاون فيها 4 من أفضل الطهاة الإماراتيين مع 4 من أشهر مطاعم المركز المالي خلال الفترة بين 8 سبتمبر و13 نوفمبر 2019، على تقديم أشهى الأطباق للزوار.

وتنطلق الفعالية من مطعم «بي بي سوشيال داينينج»، حيث يتعاون الشيف الإماراتي مصبح الكعبي مع الشيف الشهير والمالك الشريك للمطعم أليكس ستومب لإعداد قائمة مستوحاة من المأكولات الشعبية الإماراتية والآسيوية.

وجهة شاملة

وقال بيمان العوضي، رئيس التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يعتبر مركز دبي المالي العالمي وجهة شاملة تضم أفضل المطاعم العالمية، حيث نسعى دائماً لتقديم تجارب مميزة من خلال دفع عجلة الابتكار في قطاع المأكولات. وتحتفي فعالية Off the Menu بنسختها الإماراتية بمكانة دبي التي تجمع بين التراث والتقاليد المحلية وبين الثقافات العالمية، وتبشّر بموسم حافل بالفعاليات المميزة في المركز المالي».

وتتألف قائمة طعام «بي بي سوشيال داينينج» بالتعاون مع الشيف الإماراتي مصبح من ثلاثة أطباق شهية، بما في ذلك المقبلات مثل حساء الروبيان وثمار البحر الحار، وطبق لفائف جاشيد مع الشيزو وبطارخ السمك «يوزو توبيكو»، إلى جانب سلطة العدس والتمر والخضار المخللة.

ويبرز أوزي لحم الضأن مع البصل الأحمر المخلل وفطائر الزبيب والزعفران في قائمة الأطباق الرئيسية، فيما تشمل الحلويات على بيوريه اليقطين المحمص مع الكريمة الطازجة وشرائح الكراميل، كما تضم قائمة الطعام صنفين من العصائر المنعشة، وهما «ميرشانت تي» والكركديه.

تعاون

وفي هذه المناسبة، قال الشيف الإماراتي مصبح: «يسرّني العمل مع الشيف أليكس لتقديم أشهى أطباق «بي بي سوشيال داينينج» الآسيوية بلمسة إماراتية، ويأتي هذا التعاون ليبرهن تشابه التقاليد الإماراتية مع مفهوم الضيافة في المطعم الذي يجذب الضيوف لتذوق هذه الأطباق. وأتطلع للترحيب بالزوار ليستمتعوا بهذه التجربة المميزة من خلال النكهات والتقنيات التي ابتكرناها».

ومن جهته، قال أليكس ستومب، الشيف والمالك الشريك للمطعم: «يعدّ «بي بي سوشيال داينينج» مطعماً خاصاً بمفهوم محلي تم تطويره بالتعاون مع شركائي، ويشكّل تقديم المأكولات الإماراتية أحد دوافع النمو القوية للمطعم ولمشهد الضيافة في دبي. ويسعدنا أن يقع الاختيار علينا لانطلاق فعالية Off the Menu بنسختها الإماراتية بالتعاون مع الشيف الإماراتي مصبح».