«421» يطلق برنامجه لموسم الخريف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «معرض421» عن تفاصيل برنامجه لموسم الخريف لعام 2019، والمصمم خصيصاً لتوفير مزيد من فرص التعليم الإبداعي، واستكشاف المواضيع الفنية التي تشكل محور الاهتمام في المنطقة.

ويشهد الموسم الجديد مواصلة «معرض421» تعاونه مع الشركاء للإسهام في تعزيز المشهد الفني في دولة الإمارات، وذلك من خلال إقامة المعارض وتقديم فرص تعلم إبداعي جديدة، كما قام «معرض421» بتوسيع نطاق برنامجه الخاص بورش العمل والدورات القصيرة لتوفير فعاليات تشجع الفنانين المحترفين وعامة الجمهور على المشاركة في الأنشطة الفنية.

رسالة

وبهذه المناسبة، قال فيصل الحسن، مدير «معرض421»: يواصل «معرض421» رسالته في الإسهام بتطوير المشهد الإبداعي في دولة الإمارات. وسيشهد موسم الخريف إقامة عروض عامة تستكشف آفاقاً جديدة من الإبداع وتسلط الضوء على أعمال الفنانين الناشئين في دولة الإمارات.

معرض

ومع انطلاقة برنامجه لموسم الخريف، سيرحب «معرض421» ببرنامج «منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين» عبر إقامة معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 19/‏2018 الدفعة السادسة».

ويشهد المعرض تقديم الأعمال الفنية لـ15 فناناً، إلى جانب عقد جلسة حوارية يستضيفها «معرض421» بمشاركة الدفعة الأخيرة من فناني برنامج «منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين».

وسيشهد يوم 14 سبتمبر أيضاً افتتاح معرض «خواء» الذي يقدم أعمالاً تركيبية وتصويرية للفنانة الإماراتية الناشئة ميثاء عبد الله. وتركز الفنانة من خلال عملها الفني على التفسيرات الاجتماعية، حيث تدعو الجمهور لاستكشاف الحالة الإنسانية بأسلوب سردي مميز.

وسيتضمن برنامج موسم الخريف أيضاً معرضاً للفنانة والباحثة تالين هزبر بعنوان: «البنى المؤقتة». وتستكشف هزبر من خلال هذا المعرض العلاقة بين الطبيعة وفن الهندسة المعمارية، مع التركيز على الأنماط المعمارية التي تتفاعل مع محيطها الطبيعي.

علاوة على ذلك، سيشهد الموسم إقامة معرض حول النشر المستقل بعنوان: «نصوص وتقنيات نشر مغيرة للأشكال». وسيتم تنسيق المعرض من قبل الفنانتين مها مأمون وآلاء يونس.

«غويا»

وسيقوم «معرض421» كذلك بالتعاون مع معهد غوته الألماني لتقديم سلسلة أفلام جديدة عن مسيرة حياة فنانين، من فنان كلاسيكي مرموق إلى خبير في التزوير، بما في ذلك عرض فيلم «غويا» أو«درب المعرفة المفروش بالشر»، الذي تم تصويره في جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة، وعُرِضَ عام 1971، إلى جانب عرض الفيلم الوثائقي «بيلتراتشي: فن التزوير». وتجدر الإشارة إلى أن كل عروض الأفلام مجانية للجمهور.

سرديات

وفي هذا السياق، أضاف الحسن: يقدم موسم الخريف المقبل باقة من البرامج التي تستكشف مختلف السرديات من كل أنحاء المنطقة وتقدم مجموعة واسعة من الحرف اليدوية.

وخلال هذا العام، سيقوم اثنان من خريجي برنامج «منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين» بتنظيم معرضين فرديين في «معرض421»، وإنه لمن المشجع رؤية تطورهم كفنانين من خلال هذه المعارض.

ورش عمل

قال فيصل الحسن، مدير «معرض421»: سيقدم برنامجنا للخريف مجموعة واسعة من التخصصات الفنية من خلال ورش عمل يتم عقدها في «معرض421» للمرة الأولى، كما سنشهد إبرام المزيد من الشراكات مع الشركاء العالميين لتقديم مفاهيم وأعمال جديدة للمجتمع. ونحن سعداء جداً بالعروض التي يتم تنظيمها في «معرض421» لهذا الموسم، ونأمل أن يستمتع بها الجمهور بنفس القدر الذي نشعر به خلال تحضيرها.