«مالمو للسينما العربية» يقدم 47 فيلماً

المصدر: مالمو - رويترز

يعرض مهرجان مالمو للسينما العربية 47 فيلماً للجمهور السويدي والعرب المقيمين في الدول الإسكندنافية خلال دورته التاسعة التي تنطلق في شهر أكتوبر، وتحل فيها السينما التونسية ضيف شرف.

وخلال مؤتمر أقيم السبت في ثالث أكبر مدينة في السويد، قال مؤسس ورئيس المهرجان، محمد قبلاوي، إنه تم تلقي 524 طلباً للمشاركة هذا العام من أكثر من 30 دولة، ليقع الاختيار على 25 فيلماً طويلاً و22 فيلماً قصيراً للعرض ضمن مسابقات وبرامج الدورة الجديدة.

وقال إن المهرجان الذي تأسس في 2011 «يستمر كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي».

تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ثمانية أفلام، هي «امباركة» و«طفح الكيل» من المغرب، و«فتوى» من تونس، و«الضيف» و«ليل خارجي» من مصر، و«صباح الخير» من لبنان، و«زيانة» من سلطنة عمان، و«مفك» من فلسطين.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة من الممثلة المصرية ليلى علوي، والمخرج التونسي رضا الباهي، والناقد العراقي قيس قاسم.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة تتنافس ثمانية أفلام من لبنان وسوريا والأردن ومصر والسودان وتونس، بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 23 فيلماً.

وتحل السينما التونسية ضيف شرف المهرجان الذي يقام من الرابع إلى الثامن من أكتوبر.

ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التونسي (في عينيا) من إخراج نجيب بلقاضي، كما يكرم اسم المنتج والناقد الراحل نجيب عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، الذي توفي في شهر أغسطس.