«الفجيرة الاجتماعية الثقافية» تُكرّم خلف الحبتور

المصدر: الفجيرة ـ البيان

كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور بـ«درع التسامح»، تقديراً لمساهماته وعطاءاته الوطنية والمجتمعية والإنسانية.

وأكد رئيس الجمعية خالد الظنحاني، خلال الزيارة التي قام بها وفد الجمعية إلى مقر مجموعة الحبتور في دبي أهمية تكريم الشخصيات الوطنية التي تحدث فرقاً في حياة الناس والمجتمع، مشيراً أن خلف الحبتور أحد الوجوه الوطنية البارزة في مسيرة العمل الوطني وخدمة المجتمع والناس، وهو أحد المساهمين الفاعلين في تنمية الدولة وازدهارها.

وفي ختام اللقاء، توجه الحبتور بالشكر إلى وفد جمعية الفجيرة على الزيارة والتكريم، مشيداً بالجهود الثقافية والمجتمعية الكبيرة، التي تقوم بها الجمعية، واصفاً إياها بأنها نموذج مميز للعمل التطوعي.