قطة تُتوّج ملكة جمال في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تُوجت قطة بلقب ملكة جمال القطط في مدينة دسوق بدلتا النيل في مصر وذلك في مسابقة نظمها أطباء بيطريون يسعون لنشر الوعي بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة من الناحيتين الجمالية والصحية على السواء.

وتوجه أصحاب عشر قطط لعيادة بيطرية صغيرة في المدينة التي تقع بمحافظة كفر الشيخ يوم الجمعة للمشاركة في المسابقة التي نظمها الطبيب البيطري محمود رفعت.

وأعلن رفعت عن تنظيم المسابقة على موقع فيسبوك حيث تقدم 50 من أصحاب القطط للاشتراك.

وطلب الطبيب البيطري من المشتركين أن يذكروا أصدقاءهم وأن يختاروا أجمل قطة.

ويوضح رفعت أنه أراد بهذه المسابقة أن يؤكد لأصحاب القطط على أهمية الفحص الدوري والتحصين والاهتمام بالنواحي التجميلية لحيواناتهم الأليفة.

وقال محمود رفعت "جات لنا فكرة طب إزاي نعرّف الناس إن فيه حاجة اسمها عيادات بيطرية خاصة لما تكون في مدن بعيدة عن القاهرة العاصمة، بعيدة عن الاسكندرية. إزاي يكون فيه عيادة بيطرية وإزاي تيجوا العيادة البيطرية علشان يكون فيه فحص دوري وشامل للقطط بتاعتكم وللحيوان اللي بيكون معاكم في البيت واللي ممكن يكون بيمثل لك خطر وحضرتك مش حاسس. معاك قطة في البيت ممكن تكون حاملة لمرض وحضرتك مش عارف. طب إزاي يحصل اللينك ده والتواصل ده، جات فكرة إن إحنا ممكن نعمل مسابقة ملكة جمال القطط، فيبدأ الناس تشارك خاصة الفئة اللي إحنا بنستهدفها، إحنا خايفين على الأطفال، بدأ يبقى عندنا أطفال بتشارك، خايفين على الشباب."

وقالت ريناد شاكر، صاحبة القطة الفائزة بالمركز الأول "طبعاً فرحت جداً وانبسطت وكان نفسي أنزلها على كل حاجة "على مواقع التواصل الاجتماعي" لأن أول مرة أسمع إن فيه ملكة جمال للقطط وانه متعملتش قبل كده في أي حتة، وأول مرة تبقى في دسوق يعني فانبسطت جداً إن قطتي بقت ملكة جمال وكده يعني".

وحصلت القطة الفائزة بلقب ملكة الجمال ووصيفتيها على خدمات تجميل وتحصين وطعام قطط مجانا.