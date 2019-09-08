ديانا كرزون تطلق جديدها «هيدا الحكي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت الفنانة ديانا كرزون أخيرا عملها الغنائي الذي حمل عنوان «هيدا الحكي»، على قناتها الرسمية على يوتيوب، إذ يأتي العمل ثمرة تعاونها مع الشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة. قد حقق العمل تفاعلا كبيرا ومشاهدات بعدد نوعي.

لهجة لبنانية

«هيدا الحكي» من الأعمال الغنائية الشبابية المميزة والرومانسية التي صيغت كلماتها باللهجة اللبنانية لتتناسب وروح العصر بمفرداتها ومذاقها الخاص وإيقاعاتها ونغماتها التي سحرت بدفء صوت الفنانة ديانا كرزون ورومانسيتها التي تجلت بشموخ صوتها المحمل بعبق زمن الفن الأصيل، في جمال الكلمة والصدق في الإحساس.

ويقول مطلع الأغنية: «بحبك بعشق قلبك، بعشق نظرات عيونك، بموت فيكي بجن عليكي، بضيع من دونك، هيدا الحكي إلى بحب منك اسمعو، كل يوم كل يوم، دلعني دللني وغنجني، اوعا تزعلني، دوبني بالحنية، غرقني حب غرقني».

وقد شارك في هذا العمل عدد من الموسيقيين : «جيتار» أرمين، «ناي» ماهر العلي «صولو» سليم محلا «بزق» حسن ساز، واختارت ديانا كرزون الظهور بصورة غلاف أغنية "هيدا الحكي" بفستان من أزياء يوسف الجسمي. ويأتي هذا العمل الجديد ليثري رصيد كرزون من الاعمال الفنية، ويشكل نقلة مهمة في مسيرتها المهنية.