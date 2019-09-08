برنامج متنوع في معهد جامعة نيويورك أبوظبي خلال الشهر الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي عن برنامجه الاستثنائي المتنوع من الندوات الحوارية وورش العمل والعروض المفتوحة أمام الجمهور بشكل مجاني طوال شهر سبتمبر الجاري.

ويغطي البرنامج، الذي تنطلق فعالياته هذا الأسبوع، مجموعة واسعة من الموضوعات التي تشمل الفنون، والصياغات المسرحية للأعمال الأدبية، وتاريخ الفن، والموسيقى ضمن بيئة متعددة الثقافات، إلى جانب التفسيرات النفسية للتطرف، وأسباب التغير المناخي ونتائجه وغيرها.

وتشمل قائمة المتحدثين في هذه الفعاليات كلاً من كارولين براذرز، مؤلفة رواية «هينترلاند»؛ وآري كروغلانسكي، أستاذ علم النفس بجامعة ماريلاند؛ وجيفري رايمر، رئيس قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية والحاصل على أستاذية «وارن»؛ بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين من المؤسسات المحلية والعالمية.

سرد قصصي

ومن ضمن برنامج الفعاليات ندوة السرد القصصي لعالم مصاب بالسأم: حوار مع كارولين براذرز.