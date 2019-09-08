مهرجان المسرحيات القصيرة يواصل استعداداته في كلباء

المصدر: كلباء - البيان

تتواصل في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي، التي تأتي في إطار التحضير لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظم دورته الثامنة في الفترة 26 لغاية 30 سبتمبر الجاري، حيث يشرف الفنان السوري سامر عمران على ورشة الإخراج ويتولى الكاتب التونسي يوسف البحري الإشراف على ورشة الدراماتورجيا.

وكانت دورة عناصر العرض المسرحي التي تهدف إلى تأهيل المتدربين وصقل قدراتهم الفنية، انطلقت في شهر يوليو الماضي بورشة السينوغرافيا تحت إشراف الفنان الكويتي فهد المذن، ثم تلتها ورشة التمثيل تحت إشراف الفنانة الكويتية عبير الجندي، واستفاد أكثر من 50 متدرباً من الورشتين الماضيتين.

ويختتم برنامج الدورة التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في العشرين من الشهر الجاري، بعرض لوحات قصيرة للمتدربين الراغبين في المشاركة في مجال الإخراج بالمهرجان، وعددهم عشرين مخرجاً، حيث ستعاين لجنة مختصة عروضهم وتختار أفضلها للتأهل لمرحلة التنافس على الجوائز.

وخلال الأيام الماضية درس المخرجون نصوصهم وقاموا بتحليلها وإعدادها بالتنسيق مع مشرف ورشة الدراماتورجيا، وهي لكتاب معروفين مثل: وليم شكسبير، ويوجين يونسكو، وصموئيل بيكت، وطاغور، وسعد الله ونوس، وسواهم. كما خضع المتدربون لتمارين مكثفة حول طرق تكوين وتشكيل المناظر وحركات الممثلين.