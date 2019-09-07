فيديو..أول ظهور لـ "حكيم" داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض المطرب حكيم، لحادث سير على طريق السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وانقلبت سيارة حكيم عدة مرات واستقرت بمنتصف الطريق، وتعرض السائق لاصابات عديدة وتم نقل حكيم والسائق إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

ونشر المطرب حكيم مقطع فيديو على حسابه الرسمي على انستغرام طمأن من خلاله جمهوره ومحبيه قائلا: "الحمد لله على كل حال.. قدر الله وماشاء فعل.. على فكرة ماكونتش أعرف إنكم بتحبوني أوي كده".

وتابع المطرب الشعبي: "بحبكم أوي والله"، مؤكدا أن حالته الصحية بخير، وأن السواق الخاص به إصابات، ويتلقى العلاج.