السعودية .. عميل يعتدي على موظفة استقبال في فندق بجازان

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة وقوع مشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال في فندق بمحافظة صبيا في منطقة جازان وأحد العملاء، وذلك بعد حديث قصير دار بينهما مساء أمس (الجمعة).

وبدا في الفيديو العميل يقف أمام مكتب الاستقبال وهو يتحدث مع الموظفة، لتقوم الأخيرة بسكب كوب كان أمامها عليه، ما دفعه لقذفها بعدد من الملفات ومن ثم الدخول إلى مكتبها والاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين للفض بينهما.

وقالت الموظفة بحسب "سبق" إن المشاجرة وقعت بعدما تمادى العميل في تكرار السؤال عن موقع "المساج" عدة مرات، على الرغم من إخبارها له بأن المحل مغلق، ومن ثم تلفظ بحديث لم تتقبله، فتطور الأمر بينهما إلى شجار.

وذكرت مصادر أنه جرى استدعاء الدوريات الأمنية التي حضرت للموقع وألقت القبض على العميل، وباشرت إجراءات القضية وأخذت أقوال الطرفين تمهيداً لإحالة الأمر إلى النيابة العامة.

من جهتها قالت صحيفة " الرياض " أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة وجه الجهات المختصة باكمال اللازم واتخاذ الإجراءات النظامية بالحادثة .

ونقلت الصحيفة عن الموظفة قولها : "يوم أمس دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار وذكرت بأنها رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي فلم أتحمل ما قاله لي مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه وعلى الفور قام بضربي.. وقد باشرت الشرطة الحادثة وتم التحفظ على النزيل وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع".