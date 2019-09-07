ناسا تحذر من اصطدام كويكب بحجم برج خليفة بالأرض

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت وكالة ناسا من اقتراب كويكب ضخم بحجم برج خليفة من الأرض، يوشك على الاصطدام بها في 14 من الشهر الجاري.

وقالت الوكالة إن الكويكب الذي حذرت منه الشهر الماضي، يسير في مساره نحو الأرض بسرعة تبلغ 14.361 ميلاً في الساعة، مؤكدة أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيصطدم بالأرض بعد أسبوع.

وذكرت أن الكويكب هو "2000 كيو دبليو 7"، وتم التنبؤ به منذ يونيو الماضي، ويبلغ قطره 650 مترا وطوله يماثل برج خليفة .



وبين مركز ناسا للدراسات المتعلقة بالكويكبات التي تمر بجوار الأرض الشهر الماضي، أن الكويكب يبعد عنا مسافة 5.3 ملايين كيلو متر لكنه يسير بسرعة كبيرة بحسب موقع فيتو.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "تلسا" أنه لا توجد دفاعات تحمي الأرض من أي كويكبات تضربها في أي وقت، داعيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الكويكبات التي من المحتمل أن تضربها.