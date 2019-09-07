وليد توفيق يطرب جمهور معرض دمشق الدولي

المصدر: دبي ـ البيان

أحيا النجم اللبناني الكبير وليد توفيق حفلاً غنائياً ضخماً في سوريا على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي 2019، والذي استمرت فعالياته حتى مساء يوم أمس، وقدم توفيق خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور وظل يرددها معه منها «انزل يا جميل»، و«بغار عليكي»، و«أبو كي مين»، و«عشقك عذاب»، و«بحنلك».

وانتهى مؤخراً وليد توفيق من المشاركة ضمن جولة فنية على السفينة البحرية «ستار أون بورد» بمشاركة العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم. يذكر أن آخر أغاني النجم وليد توفيق، أغنية «بغار عليكي»، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.