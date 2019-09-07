النجوم يحتفون بإنجازاتهم على «التواصل الاجتماعي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تخف حدة أنشطة النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن كل واحد منهم «غنى» في تغريداته وصوره «على ليلاه»، إلا أن القاسم المشترك بينهم تمثل في الاحتفاء بالإنجازات التي حققوها، لا سيما على الساحة الدولية، وهو ما يشير إلى طبيعة القفزات التي حققها هؤلاء النجوم خلال مسيرتهم الفنية، حيث جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الأمريكية نيكي ميناغ اعتزالها الغناء. وفي التقرير التالي، ترصد «البيان» جانباً من أنشطة النجوم على التواصل الاجتماعي.

«عندما أمثل وطني العربي الحبيب»، تغريدة أطلقها الفنان حسين الجسمي على حساباته في التواصل الاجتماعي، مرفقا إياها بمقطع مصور من الحفل الذي شارك به الجسمي في الفاتيكان، لتلقى تلك التغريدة ترحيبا ملحوظا بين معجبي «الجبل»، والذي أعلن أخيرا عن إطلاقه أغنية جديدة بعنوان «على الغدير»، وهي من ألحان راكان، وأشعار بدر بن عبد المحسن، في الوقت نفسه كان الجسمي قد بث على حسابه في انستغرام، مقاطع من برنامج «الجبل» الذي يروي فيه الجسمي مسيرته الفنية، وقد بث البرنامج على قناة إم بي سي، على جزأين. في المقابل، حرص الفنان احمد الجسمي وزميله الدكتور حبيب غلوم، على نقل الأجواء التي أحاطت عرض مسرحية «النمرود» في موسكو، حيث استقطبت المسرحية عددا كبيرا من عشاق المسرح الروس.

حورية وعين

ما حصده فيلم «سيدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين من إعجاب وتصفيق، أثناء عرضه للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي، حفز الفنان السعودي إبراهيم الحساوي على التغريد، بالقول: ‏«شهد أمين»، آمنت بها فنانة خلاقة ومتفردة منذ مشاهدتي لفيلمها القصير «حورية وعين»عام 2014 في مهرجان أبوظبي السينمائي، عندما كنت عضوا في لجنة التحكيم. أدهشتنا أنا ومن معي في التحكيم بفيلمها التحفة. وها هي تحقق إنجازا جديدا في فيلمها الطويل «سيدة البحر» الذي عرض في فيسينيا. مبروك.

وفي السياق، احتفى النجوم العرب بالإنجاز الذي حققته زميلتهم الفنانة التونسية هند صبري، في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث تسلمت جائزة (Starlight Cinema award) التي تمنحها مؤسسة الصحفيات الإيطاليات، لتصبح هند بذلك أول فنانة عربية تفوز بهذه الجائزة التي انطلقت في 2014، وفاز بها نجوم كبار مثل آل باتشينو.

وعبرت هند صبري عبر انستغرام، عن فخرها بتسلم الجائزة، حيث قالت: «فخورة بكوني أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام 2014، وفاز بها من قبل عدد كبير من النجوم العالميين منهم النجم العالمي آل باتشينو».

وكانت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قد اختارت هند صبري لتصبح أول فنانة عربية تنضم لعضوية لجنة تحكيم جائزتها الجديدة «أفضل عمل أول» وقالت هند معلقة على ذلك: «فخورة بانتمائي لأسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تحت رئاسة ألبرتو برابرا والمخرج الصربي أمير كوستاريكا رئيس لجنة التحكيم».

شكر واعتزال

الفنان اللبناني ناصيف زيتون، نجح خلال الصيف الجاري، في الحفاظ على مركزه في الساحة الفنية الموسيقية، حيث احتفل أخيراً، بتخطيه المليار مشاهدة على موقع «يوتيوب»، وقام زيتون بنشر مقطع مصور على حسابه في «انستغرام» قال فيه: «مليار شكراً، لأن قلبي ليس له معيار، ويكبر بكم قدر ما كنتم كثر، وسأظل أحبكم حتى ينتهي العد، ومليار شكراً من قلبي على المليار».

وبعد غياب 5 سنوات تقريباً، تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى السينما مجدداً، حيث أكدت أخيراً تعاقدها مع الشركة المنتجة لفيلم «عقدة الخواجة» والذي يلعب بطولته أحمد الفيشاوي وباسل خياط وأحمد داود، ويتوقع أن تبدأ أعمال تصويره في غضون أسبوعين فقط، وذلك بعد مرور الفيلم بسلسلة طويلة من التأجيلات، يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية حملت عنوان «حلاوة روح» والذي عرض في 2014، وأثار جدلاً واسعاً على الساحة العربية، كونه مستنسخاً من فيلم إيطالي الأصل.

في خطوة لافتة، شدت انتباه الجميع، أعلنت المغنية الأمريكية نيكي ميناغ، عن اعتزالها الغناء، وترك مجال صناعة الموسيقى، حيث عزت السبب إلى نيتها تكوين عائلة، إعلان ميناغ جاء عبر حسابها على تويتر، حيث قالت: «قررت الاعتزال والاهتمام بعائلتي»، وكانت ميناغ قد أعلنت قبل أشهر عن نيتها الزواج بخطيبها كينيث بيتي، الذي يعد أحد مشاهير صناعة الموسيقى الأمريكية.