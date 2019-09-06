«الإسكندرية السينمائي» يختار نبيلة عبيد اسماً لدورته المقبلة

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم الممثلة نبيلة عبيد بإطلاق اسمها على دورته الخامسة والثلاثين التي تقام في أكتوبر المقبل. وقالت إدارة المهرجان في بيان إن هذا التكريم يأتي «تقديراً لمشوارها الفني الثري».

بدأت نبيلة عبيد (74 عاماً) مشوارها الفني مطلع الستينات وقدمت على مدى أكثر من 5 عقود عشرات الأفلام السينمائية وبعض المسلسلات التلفزيونية وعدداً محدوداً من المسرحيات.

ونقل البيان عن الفنانة المكرمة قولها إنها تحمل ذكريات لا تنسى مع مهرجان الإسكندرية الذي حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ولا يزال التحقيق مستمراً»، والتي منحتها ثقة بالنفس وساعدتها لاحقاً على رسم ملامح مشوارها الفني.

وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة المقبلة «يعد تكريماً كبيراً يضاف إلى إنجازات مشوارها الفني»، مشيرة إلى أنها تتوق للحظة الوقوف على المسرح والاحتفال مع جمهور الإسكندرية بحصاد رحلة عطائها. وتقام الدورة الخامسة والثلاثون من المهرجان في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.