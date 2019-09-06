روسيا تحتفي بالثقافة الإماراتية في «موسكو الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

احتفت روسيا الاتحادية بالثقافة الإماراتية في معرض موسكو الدولي للكتاب، عبر إعلان الشارقة «ضيفاً مميزاً» على المعرض، وافتتح فعاليات جناح الشارقة المشارك في المعرض، ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ميخائيل شفيديكوي، يرافقه الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، واطلعا على برنامج وأنشطة الشارقة في المعرض، وما تقدمه مؤسساتها من جهود لتمثيل الحراك الثقافي الإماراتي إلى العالم، إلى جانب أبرز المشاريع الثقافية المشتركة بين الجانبين الإماراتي والروسي.

وكان معرض موسكو الدولي للكتاب توج رسمياً إمارة الشارقة كونها أول ضيف عربياً مميزاً في تاريخه، خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ32 للمعرض بحضور الشيخ فاهم القاسمي، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومعضد حارب الخييلي، سفير دولة الإمارات في روسيا، وعمر غباش السفير السابق لدولة الإمارات في روسيا، وعبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وعبدالعزيز مسلم، مدير معهد الشارقة للتراث، وعلي المري رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي، وعدد من ممثلي المؤسسات والدوائر الثقافية في الإمارات والشارقة، إلى جانب عدد من الكتاب والمثقفين الإماراتيين والروس.

جولة

وشهدت فعاليات افتتاح الجناح التي تقام تحت إشراف هيئة الشارقة للكتاب، جولة تعرف خلالها ممثل الرئيس الروسي، على 59 مؤلفاً مترجماً إلى اللغة الروسية لنخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب، واطلع على الفعاليات، التي ينظمها مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، وتوقف عند جناح «منشورات القاسمي» وتسلم إصدارات بالنسخة الروسية لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما اطلع على جهود مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، و«ثقافة بلا حدود»، و«مجموعة كلمات»، وجمعية الناشرين الإماراتيين، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، كما اطلع على مشاركة مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، وغيرها من الهيئات والدوائر الثقافية في الشارقة والإمارات.

وأشاد ممثل الرئيس الروسي بأهمية الاحتفاء بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، ومركز الحراك الثقافي لدولة الإمارات والعالم العربي، مشيراً إلى أثر الجهود الثقافية للإمارة في تعزيز العلاقات الإماراتية الروسية على الصعد المختلفة.

ارتباط

وقال الشيخ فاهم القاسمي خلال كلمته في حفل افتتاح المعرض: «إن المجتمع الإماراتي والروسي يرتبطان بتاريخ طويل من التعاون في قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة، وأنا على ثقة بأن هذه العلاقات ستواصل النمو، نظراً إلى القيم المشتركة التي نتقاسمها حول أهمية الثقافة ووضعها في صدارة أهدافنا التنموية، فروسيا، موطن لمجموعة من أبرز عمالقة الأدب العالمي، من أمثال دوستويفسكي، وتولستوي، وبوشكين، وغيرهم من الكتّاب والأدباء، ما يجعلكم قادرين على تقدير جهودنا الرامية للاستفادة من الأدب والثقافة لتعزيز التقدم البشري والتطور الإنساني».

فعاليات

تنظم الشارقة خلال فعاليات الاحتفاء بها ضيفاً مميزاً على الدورة الـ32 من معرض موسكو الدولي للكتاب، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية التي تفتح الباب أمام الجمهور الروسي، للتعرف على الثقافة العربية والإماراتية.