«ثقافية أبوظبي» تنظم برنامجاً منوعاً في «مكتبة قصر الوطن»

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامجاً ثقافياً منوعاً في «مكتبة قصر الوطن» خلال الشهر الجاري، يتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية.

وينطوي البرنامج الثقافي على جلسة «كاتب فائز بجائزة»، يوم 8 الجاري، تشارك فيها الكاتبة السعودية الدكتورة أروى الخميس، كاتبة ومؤلفة وأستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز، ومتخصصة في أدب الأطفال، فازت بجائزة أفضل كتاب للطفل باللغة العربية في مهرجان الشارقة لكتاب الطفل، وذلك عن كتابها «أنا رومي»، وستتحدث خلال الجلسة عن تجربتها في الكتابة وشغفها بالقراءة وكيف فازت بالجائزة.

ثقافات

كما يتضمن البرنامج جلسة «ثقافات عابرة للحدود»، في 11 الجاري، يتحدث فيها الإعلامي والكاتب والروائي السعودي هاني النقشبندي، عن مواضيع الأدب والثقافة وأثرها في حياتنا. وللنقشبندي عدة روايات على رأسها «اختلاس»، و«سلام»، و«الخطيب»، كما تحوّلت روايته «قصة حلم» التي لم تُنشَر بعد إلى مسلسل بعنوان «صانع الأحلام».

«أقلام مبدعة»

كما تشهد مكتبة قصر الوطن ورشة عمل عن الكتابة الابداعية تستمر 3 أيام، من 22 حتى 24 الجاري، بعنوان «أقلام مبدعة»، تقدمها الكاتبة الإماراتية نورة الخوري، وهي كاتبة متخصصة بأدب الطفل ولها 9 إصدارات، كما أنها من كُتاب البرنامج التعليمي العريق «افتح يا سمسم». وتستهدف الورشة المهتمين بتطوير أساليبهم في الكتابة على أيدي خبراء في مجال الكتابة الإبداعية.

وتشهد مكتبة قصر الوطن منذ افتتاحها فعاليات ثقافية شهرية تعكس رؤية المكتبة وتوجهها الثقافي لدعم اقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في العقول، وتشجيع المواهب.