«الشارقة السينمائي للأطفال» ينظم ورشة عمل

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب، في إطار استعداداته لانطلاق دورته السابعة، ورشة عمل تحت عنوان: «كيف تصبح ناقداً سينمائياً»، شارك فيها 42 طفلاً وشاباً تتراوح أعمارهم بين 10 - 20 عاماً، على مدار 4 أيام.

وتنسجم الورشة التي استضافتها سجايا فتيات الشارقة، مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تعزيز مهارات الأطفال والشباب الذين تم اختيارهم ليكونوا أعضاء في لجنة المحكمين الواعدين في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والتي ستتولى اختيار الفيلم الفائز من فئة «فيلم من صنع الأطفال والناشئة» المشاركة في هذه الدورة من المهرجان. قدم الورشة المخرج والسيناريست الإماراتي عبد الله الحميري.