«الفجيرة الثقافية» توقع اتفاقية مع «الإمارات للتنمية الاجتماعية»

المصدر: الفجيرة - البيان

وقعت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، مذكرة تفاهم مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تنص على تعاون الطرفين لتعزيز الفرص والتنسيق المباشر للفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتركيز على الأنشطة الثقافية بين الجمعيتين في رأس الخيمة والفجيرة، وقع المذكرة خلف بن عنبر نائب الرئيس، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وخالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

وقال بن عنبر: «توقيع مذكرة التفاهم ترجمة حية لسعي إدارة الجمعية المتواصل نحو التميز في خدمة المجتمع على أسس علمية وحضارية، والانفتاح الواسع على مناطق وفئات مستهدفة جديدة». وأوضح الظنحاني أن التعاون يعد خطوة على طريق تعزيز العمل الوطني المشترك الذي يصب في خدمة المجتمع والناس.