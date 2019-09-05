المحاكم السعودية تلزم آباء بدفع 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الماضي

المصدر: البيان الإلكتروني

ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة العربية السعودية 10937 أبا ممتنعا عن النفقة بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال العام الهجري الماضي.

وقالت صحيفة " عكاظ " التي أوردت الخبر إن المحاكم توعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين،مشيرة إلى أن جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة.

وتصدرت مكة المكرمة القائمة بـ3893 طلباً بقيمة 40 مليون ريال، والرياض بـ2664 طلبا بقيمة 39.6 مليون ريال، والمنطقة الشرقية بـ1775 طلباً لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال، والمدينة المنورة بـ792 طلباً بقيمة 6 ملايين ريال، ومنطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ428 طلباً بقيمة 4.4 مليون ريال، وعسير بـ368 طلباً بقيمة 5.4 مليون ريال، وتبوك بـ284 طلباً بقيمة 1.7 مليون ريال، وجازان بـ278 طلباً بقيمة 4 ملايين ريال، والجوف بـ159 طلباً بقيمة مليوني ريال. وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 138 طلباً بقيمة 684 ألف ريال، ثم الباحة بـ67 طلباً بقيمة 1.9 مليون ريال، تليها الحدود الشمالية بـ61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال، ثم نجران بـ30 طلبا بقيمة 146 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها.

كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.

واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.