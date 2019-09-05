إبداعات مصورين عالميين للمرة الأولى في «إكسبوجر 2019»

المصدر: الشارقة - البيان

يجمع المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2019»، الذي يقام بين 19 و22 سبتمبر الجاري، بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من المصورين العالميين من كبار محترفي التصوير المخضرمين على مستوى العالم على رأسهم ستيفن ويلكس وفرانس لانتنغ وغابرييل ويكبولد وويل بورارد لوكاس، وتُعرض أعمال هؤلاء المصورين للمرة الأولى في الإمارة بمعارض حصرية ضمن المهرجان، من خلال استضافة هذه الأسماء اللامعة، يفتح المهرجان نافذة لعشّاق فنون التصوير الفوتوغرافي في الإمارات، للتعرف إلى الأعمال العالمية التي صاغتها عدساتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي يشارك فيها نجوم فن التصوير الفوتوغرافي مسيرتهم الفنية والمهنية، ويكشفون التقنيات الصحيحة، التي اعتمدوها لالتقاط الصور.

من النهار إلى الليل

يعدّ المصّور الأمريكي ستيفن ويلكس أحد أشهر المصورين وأكثرهم إبداعاً في الولايات المتحدة، وتُعرض أعماله في أبرز المتاحف والمعارض حول العالم، ويستعرض «إكسبوجر» مشروع ويلكس الحصري الذي يحمل عنوان «من النهار إلى الليل»، مجموعة من المناظر الحضرية والطبيعية، التي التقطها من زاوية ثابتة خلال 30 ساعة، مع تنظيم ندوة خاصة يتطرق خلالها المصور للحديث حول هذا المعرض.

وجهاً لوجه مع الحياة

ويروي المصور العالمي فرانس لانتنج رحلته القاريّة التي وثّق من خلالها سحر الطبيعة، وتشابكات الحياة الطبيعية المتنوعة من الأمازون وصولاً إلى القارة القطبية الجنوبية، مقدماً محاولة جادّة لفهم كوكبنا من خلال الصور الفوتوغرافية.

مصادر الإلهام

ويسلّط «إكسبوجر» الضوء على مصادر الإلهام من الحياة العامة للإنسان العادي، من خلال عدسة المصور العالمي غابرييل ويكبولد، الذي وثّق جوانب الحياة اليومية، وقضاياها المختلفة.

أرض العمالقة ويشتهر رجل الأعمال ومصور الحياة البرية البريطاني ويل بورارد لوكاس باستخدام تقنيات خاصة مثل كاميرات التصوير الليلية المزودة بحساسات، إلى جانب تطويره لأجهزة مبتكرة مثل العربة المسيرة عن بُعد والمزودة بكاميرا «بيتلكام».