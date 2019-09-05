أصغر فريق إماراتي يصل قمة «كلمنجارو»

المصدر: الشارقة - البيان

تمكنت 8 فتيات من المنتسبات إلى «سجايا فتيات الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من الوصول إلى قمة جبل «كلمنجارو» الشهيرة، التي تعد الأعلى في القارة الأفريقية، لتسجل سجايا بذلك إنجازاً جديداً يضاف لقائمة نجاحاتها.

وقالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير «سجايا»: «يحمل هذا الإنجاز الجديد رسالة مهمة مفادها أن مسيرة المرأة نحو قمة عطائها تحتاج للجرأة والشجاعة والصبر إلى جانب الثقة بالنفس وبالقدرات الذاتية والعمل كفريق واحد».

وتابعت: «هذه المغامرة تحفز الفتيات إلى المشاركة في النشاطات غير العادية التي تنظمها سجايا وغيرها من المؤسسات التي تسعى نحو تسهيل مشاركة الشباب والفتيات في فعاليات داخل الدولة وخارجها».

وأضافت: «في العام الماضي تسلق فريق سجايا قمة جبل توبقال في المغرب، وبعد أن وضعنا علم الإمارات على قمة كلمنجارو هذا العام، نخطط لمزيد من المنجزات المماثلة خلال الأعوام المقبلة لإتاحة المجال أمام المزيد من الفتيات الراغبات في المشاركة».

وكان فريق متسلقات سجايا قد خضع لتدريب مكثف تحت إشراف نخبة من الرياضيين ومحترفي تسلق الجبال ذوي الخبرة قبل انطلاقهن لرحلة تسلق جبل كلمنجارو، وشمل التدريب مهارات التسلق والسلامة والإسعافات الأولية وكيفية التصرف في الأوقات الصعبة إلى جانب إرشادات حول كيفية الحفاظ على النشاط والصحة أثناء التسلق.