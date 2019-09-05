جزء من سور برلين هدية لهايدي كلوم من زوجها

المصدر: برلين - د ب أ

أهدى عازف الجيتار في فريق «طوكيو هوتيل» الغنائي، توم كاوليتس، زوجته عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم، جزءاً من سور برلين، بمناسبة مرور شهر على زواجهما.

ونشرت كلوم (46 عاماً) على موقع «إنستغرام» فيديو تظهر فيه رافعة تقوم بوضع جزء ملون من السور في حديقة المنزل. وكتبت كلوم: «اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي.. جزء من سور برلين، الذي قسم المدينة على مدار 28 عاماً».

وذكرت كلوم أن زوجها ولد في الجزء الشرقي لبرلين قبل 4 أسابيع من سقوط السور، مضيفة أنه تمتع بذلك بفرصة عيش الحرية والسعادة والإبداع والفن والأمل، وكتبت: «سأنظر كل صباح إلى هذه القطعة الجميلة في حديقتي وأنا على علم بأن الأسوار ليست بحاجة إلى البناء، بل يجب سقوطها».