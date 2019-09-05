700.000 زائر لجناح الإمارات في «سوق عكاظ»

المصدر: الطائف - البيان

اختتمت الإمارات مشاركتها في مهرجان سوق عكاظ الذي أقيمت فعالياته على مدار أغسطس المنصرم، في موقعه التاريخي بمدينة الطائف بالسعودية.

وأشرفت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة والبعثة الدبلوماسية للإمارات في المملكة، على تنظيم وتنفيذ فعاليات وأنشطة الجناح التي استقطبت أكثر من 700 ألف زائر، كما حظي الجناح بزيارة خاصة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رافقه خلالها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة.

ثقافة وتراث

واستعرض الجناح مختلف أنماط الثقافة والتراث الوطني للإمارات، ومن بينها الاستعراضات الفنية التراثية، والحرف اليدوية، وفن الطهي.

وقام على تنفيذ الفعاليات الفنية 11 جمعية وفرقة فنية، حيث بلغ مجموع العروض الفنية التي أقامت أكثر من 220 عرضاً طوال شهر أغسطس، كما تم استعراض مجموعة واسعة من الحرف والمنتجات اليدوية قدمتها 30 أسرة إماراتية من عضوات مراكز التنمية الاجتماعية التابعة تنمية المجتمع.

وعكس جناح الإمارات عراقة التراث الهندسي للعمارة الإماراتية التاريخية. وقدم الجناح لزواره أنشطة ثقافية وتفاعلية جسدت أصالة التراث الإماراتي المادي والمعنوي المدرج على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي، ومن بين أبرزها الفنون التراثية الشعبية مثل استعراضات الحربية واليولة والألعاب الشعبية التي مارسها مجموعة كبيرة من الأطفال الإماراتيين.

واحتضن الجناح فعاليات «القرية التراثية الإماراتية» ومن بينها «المجلس الإماراتي» الذي استضاف عدداً من الجلسات الحوارية المباشرة التي عكست القيم المجتمعية الراسخة التي توارثتها الأجيال.

كما جسد المجلس رونق وكرم الضيافة العربية عبر فن الطهي الإماراتي، حيث تم تقديم لذائذ المطبخ العربي لضيوف المجلس، وفي مقدمتها القهوة العربية التي تم إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كأحد أبرز أشكال التراث العربي الخليجي غير المادي، وذلك لأهميتها في التعبير عن أصالة وكرم الضيافة العربية.

مشاركة ناجحة

وتعقيباً على المشاركة الإماراتية، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «نختتم مشاركة ناجحة أخرى في هذا الحدث الثقافي العربي العريق الذي يعكس تراثنا التاريخي المشترك مع أشقائنا في المملكة.

إن مشاركتنا في الفعاليات الثقافية العربية البارزة كمهرجان «سوق عكاظ» بما يمتلك من أبعاد تاريخية واسعة النطاق على المستوى التاريخي والجغرافي يأتي على قدر كبير من الأهمية، خصوصاً وأنها تعكس حرصنا في السير على النهج الذي وضعته القيادة التاريخية والحالية في كل من الإمارات والسعودية، فقد حرص المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على إحياء التراث المادي والمعنوي لمجتمع الإمارات وترسيخ مكانته في نفوس الأجيال الصاعدة كعنصر أساسي في تشكيل الهوية العربية الإماراتية الأصيلة. كما تعد الفعاليات من هذا النوع والحجم فرصة لتأكيد العديد من القيم المشتركة بيننا كشعوب وحضارات».

وأضافت: «نتطلع من اليوم إلى مشاركتنا التالية في مهرجان سوق عكاظ انطلاقاً من حرصنا على مشاركة تراثنا وما يمتلكه مجتمعنا من عادات وتقاليد عريقة، وذلك في إطار مهمة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الرامية للترويج للتراث والقيم الإماراتية داخلياً وخارجياً، وترسيخ مكانة الدولة على الخارطة الثقافية العالمية».