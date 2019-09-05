وفاة مصور الأزياء الألماني بيتر ليندبرغ

المصدر: باريس - د ب أ

توفي مصور الأزياء الألماني الشهير، بيتر ليندبرغ، عن عمر ناهز 74 عاماً، حسبما أعلنت إدارة استوديو التصوير الخاص به في باريس أمس، ويعد ليندبرغ من أبرز مصوري الأزياء وأكثرهم تأثيراً على مدار الأربعين عاماً الماضية، وكان صاحب بصمة في ظاهرة «عارضة الأزياء الخارقة» في تسعينيات القرن الماضي. وعُرضت أعماله في العديد من المعارض، من بينها معارض في ميونخ ودوسلدورف.

ولبيتر ليندبرغ، الذي ولد باسم ليتر برودبيك عام 1944 في مدينة فارتلاند (بولندا حالياً) ونشأ في منطقة الرور غربي ألمانيا، أسلوبه الخاص في رؤية الموضة، حيث كانت له كمصور نظرة أعمق من الواجهة التي تظهر بها عارضات الأزياء ومواضيع أخرى في أعماله. ومن أشهر أعماله صور لعارضات أزياء مثل ناعومي كامبل وليندا إفالنجليستا وتاتيانا باتيتس وكريستي تورلينجتون وسيندي كروفورد.