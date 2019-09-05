محمد محيي يصدح بالغناء بعد غياب

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يعود المطرب محمد محيي للغناء بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، حيث قرر طرح ألبوم جديد، ولكن بشكل مختلف، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ محيي طرح أغنية «قضية»، وهي من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، على أن تطرح باقي الأغنيات تباعاً، حيث يضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها «قضية»، و«هربت»، «أخبار الحبايب»، «يوم جديد»، «ورقة وقلم»، «أحلى الناس»، «وقدامى واحد»، «بتاع زمان»، «بعدنا»، «ماتسألوهاش».. وغيرها.

وكان آخر البومات محمد محيي قد طرح عام 2008 بعنوان «مظلوم»، فيما كانت أغنية «يا حنين»، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.