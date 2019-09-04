القبض على مطربة مصرية من منزلها

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة المصرية القبض على مطربة شعبية من منزلها في القاهرة الجديدة، فجر اليوم الأربعاء.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأخبار" المصرية، تم القبض على المطربة الشعبية بوسي، فجر اليوم الأربعاء، من داخل منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ضدها من قبل طليقها ومدير أعمالها السابق.

شهدت الآونة الأخيرة، العديد من المشادات والخلافات التي وصلت إلى ذروتها بين المطربة الشعبية بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

وبحسب الصحيفة، فإنه صدرت أحكام نهائية ضد بوسي بسبب تحرير شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات دون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغا ماليا نظير عمله معه كنسبة عن إدارة أعمالها.