طفل يقدِّم "ريالاً" لوزير سعودي قيمة للحلوى.. فكيف رد؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل وهو يعطي وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، "ريالاً" قيمة الحلوى التي اختارها بإحدى مدارس الرياض أثناء زيارة "آل الشيخ" لبعض المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي؛ لأنه اعتقد أن الوزير يبيع الحلوى؛ إذ كان يجلس قريبًا من طاولتها، ويستقبل الكثير من الأطفال للسلام عليهم، وتحفيزهم.

ورد وزير التعليم على الطفل: "تعطيني ريالاً؟"، ثم علق بعد إجابة الطفل بقوله: "لا، لا، اليوم بلاش"، ثم قبَّل الأطفال المحيطين بحسب صحيفة سبق.

الكثير من متداولي المقطع أكدوا جمال الموقف البريء من الطفل، وجمال تربية الطفل على إعطاء الحقوق، وعزة النفس والأمانة.