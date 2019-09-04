يسير ببدلة فضاء للتحذير من حفر الشوارع

المصدر: دبي - البيان

أراد فنان هندي في مدينة بنغالور ابتكار طريقة فريدة للإضاءة على أخطار الحفر على الطرقات، فقام بتصوير نفسه في فيلم فيديو مرتدياً لباس رائد فضاء وهو يسير بمحاذاة حفر الطرقات، كما يفعل رواد الفضاء على سطح القمر، فانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سريعاً.

ويظهر الفنان بادال نانجونداسوامي في الفيديو القصير وهو يسير في شارع «تونغاناغار» الرئيسي، مقلداً مشية رواد الفضاء على سطح القمر.

وقد حصد الفيديو لتاريخ نشر هذه السطور 11700 مشاركة وأكثر من 6500 تفاعل على «فيسبوك». وأكثر من 17 ألف مشاهدة ونحو 900 إعادة تغريد على «تويتر».