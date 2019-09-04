قرود تسرق فواكه نجمة «صراع العروش»

المصدر: دبي - البيان

تُمضي الممثلة إيميليا كلارك، بطلة مسلسل «صراع العروش»، إجازتها الصيفية بالهند رفقة زميلتها روز ليزلي. ونشرت نجمة المسلسل الشهير، عبر حسابها على «إنستغرام»، كما ذكرت جريدة إيلاف الإلكترونية، أمس، لقطات لها من عدّة مناطق في الهند، منها من داخل منتجع في جبال الهيمالايا.

ومن بينها صورة نشرتها كلارك، تظهر ثلاثة قرود داخل مكان إقامتها في الهند، كانت تقوم بسرقة الفاكهة من على الطاولة. وأكدت النجمة في خانة التعليقات أن هذه الصور ليست من أجل الإعلان عن أي شيء، مؤكدةً أن هدف المنشور هو «وجودها مع ليزلي والاستمتاع والاسترخاء»، ممازحةً أن سبب ذهابها إلى هناك هو لكي تتعرض للسرقة من قبل مجموعة من القرود.