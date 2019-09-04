مصر تفتح قصر الأمير يوسف الأثري للزوار الشهر المقبل

المصدر: الأقصر - د ب أ

كشف مسؤول أثري مصري أمس، عن افتتاح القصر الأثري للأمير يوسف كمال، في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا أمام الزوار في مطلع شهر أكتوبر المقبل. وأشار المسؤول إلى انتهاء وزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع سلطات محافظة قنا من مشروع لترميم مباني القصر ومعالمه ومقتنياته الأثرية، وذلك تمهيداً لتحويله إلى مزار سياحي يحكي لزواره من خلال تحفه ومقتنياته تاريخ حقبة مهمة من تاريخ العمارة والفنون المصرية. وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن أعمال التطوير والترميم والحماية لمبنى القصر شملت مبنى السلاملك والسبيل وقاعة الطعام والمطبخ والفسقية (النافورة)، بجانب تنسيق الحديقة والموقع العام للقصر، والمعالم الأثرية والتراثية بالقصر والمجموعة النادرة من أشجار الزينة.