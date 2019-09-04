«سرد الذات» و«حديث الذاكرة» في معرض موسكو

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك منشورات القاسمي في معرض موسكو الدولي للكتاب، الذي سينطلق اليوم الأربعاء، بالترجمة الروسية لكتاب «سرد الذات» تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو من الكتب المهمة التي أصدرتها المنشورات والتي استقبلت بكثير من الاهتمام محلياً وعربياً.

وكتاب «سرد الذات» الذي قام بترجمته الأستاذ أحمد عطية العتيق، والتدقيق والمراجعة د. عاصم الحليفة، نافذة تطل على حياة سموه، وتتيح للقراء التعرف إلى الأحداث التاريخية الكبيرة التي شهدتها المنطقة من الأربعينات وحتى السبعينات من القرن الماضي، كما يكشف الكتاب حقائق مذهلة عن إمارة الشارقة بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام، ومن ذلك المدّ القومي العربي، والتطور الثقافي والتعليمي السريع في إمارة الشارقة، والعديد من الأحداث التي شهدتها الساحتان المحلية والعربية، والتي تركت آثاراً جمة على العالم العربي.

كما ستعرض المنشورات لزوار المعرض الأجزاء الثلاثة من موسوعة «حديث الذاكرة» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، باللغة الروسية، والذي سيشكل حضورها فرصة نادرة للاطلاع على منجز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

حديت الذاكرة بأجزائه الثلاثة، يؤرخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان في هذا الكتاب للأحداث والمواقف في مرحلة من أهم المراحل إبان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وما رافق قيامها من تحديات ومواقف.

ويكمّل الكتابان بعضهما، إذ يعتبران في ذات سياق ترجمة حياة الكاتب في طورين من حياته على الدرجة ذاتها من الأهمية، حيث يظهر صاحب السمو في هذا الكتاب بأنه قومي من الطراز الأول.