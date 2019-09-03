سعودي صادف ذئباً يهيم عطشاً.. ماذا فعل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

حاز فيديو مصوّر التقطه سعودي الإعجاب، بعد مصادفة ذئب هائم في الصحراء، جاء بجوار مكانه الذي يجلس فيه مع أصدقائه يلهث عطشاً فسقاه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو بثه فريق "رحمة للبيئة والرفق بالحيوان" يوثق لحظة سقي الذئب من قارورة ماء وسط درجات الحرارة المرتفعة بحسب العربية.

ولقي المقطع استحسان المغردين، مشيدين بتصرفه في هذا الموقف وعدم إيذائه أو قتله، وأنه تطبيق حي لحديث "في كل كبد رطبة أجر".