السعودية .. العثور على مفقود غدير البنات بالطائف

المصدر: البيان الالكتروني

عثرت فرق الدفاع المدني في الطايف بالمملكة العربية السعودية على مفقود غدير البنات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

ونقلت صحيفة " المدينة " عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان الغامدي قوله أن فرق الانقاذ والانقاذ المائي بمشاركة مباشرة من فريق ساعد التطوعي وحضور فرقتي السلام وأركان التطوعية تمكنت ظهر أمس الاثنين من العثور على مفقود غدير البنات بعد عمليات بحث دامت خمس ساعات تقريبا .

وأوضح الغامدي أن فرق الإنقاذ المائي مع الفرق التطوعية المساندة للدفاع المدني عملت في ظروف انعدام الرؤية داخل مياه الغدير بالإضافة إلى كون الأرض طينية ما شكل لهم صعوبة في البحث وخطورة أثناء الغوص في أعماق الغدير بعمق يتجاوز المترين .

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على الرجل بعد أن عثرت مساء أول إمس على سيدة بعد أن فارقا الحياة .

وقال أنه مع انتهاء أعمال البحث في مسرح حادث الإنقاذ تم تسليم جثماني السيدة والرجل للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف كونها الجهة المختصة بذلك .

ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة في عمليات الإنقاذ وإبلاغ مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة على الرقم 911 لأي حالة طارئة لتقوم بتحريك الفرق المعنية والمناط بها أعمال الإنقاذ حفاظا على سلامة الجميع.