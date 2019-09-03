كيف ردت الملكة إليزابيث على سائحين أمريكيين لم يتعرفوا عليها ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بطريقة غير متوقعة على مجموعة سائحين من الولايات المتحدة لم يتعرفوا عليها، حسبما ذكر الشرطي البريطاني ريتشارد غريفين، الذي عمل مع الملكة لأكثر من 30 عاماً.

ونقلت صحيفة " الشرق الأوسط " عن غريفين قوله لصحيفة «التايمز» البريطانية إن الملكة التقت مجموعة من السائحين من الولايات المتحدة، وتحدثوا مع الملكة عندما رأوها تمشي مع ضباط الحماية في المنزل الذي تقضي فيه إجازتها بقلعة بالمورال في أبردينشاير باسكوتلندا، ولم يدرك السائحون وقتها هوية الملكة.

وتابع غريفين أن السائحين سألوا الملكة إن كانت تعيش قريباً، فأشارت بالإيجاب، وعندما سألوها إن كانت قابلت رئيس دولة بريطانيا، فقالت الملكة: «لا، لكن هذا الشرطي فعل»، في إشارة إلى غريفين.

وغادر السائحون دون معرفة هوية الملكة التي تحدثوا إليها. وكانت الملكة ترتدي ملابس بسيطة، كعادتها عندما تقيم بقلعة بالمورال، التي تعد سكناً للعائلة المالكة البريطانية منذ عام 1852.