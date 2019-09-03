عروس البحر الأحمر تودع إلى غير رجعة آخر المداخن في كورنيشها

بعد 45 عاماً من العمل ، ومعاناة لأهالي ، ودعت " عروس البحر الأحمر " مساء أمس آخر مدخنتين في كورنيش جده ،لتسدل بذلك الستار على عقود من تلويث الهواء عبر الأدخنة التي كانت تنفثها في أجواء المدينة.

وبحسب الصحف السعودية فقد ودعت محافظة جدة بعد 45 عاما آخر مدخنتين على الكورنيش كان من المقرر إغلاقهما في فبراير 2020 وبتوجيه من وزير البيئة والمياه والزراعة، وتقديم الموعد إلى مساء أمس (الاثنين)، ليتم إغلاق المحطة البخارية وتتوقف معها سحب الأدخنة التي كانت تنفثها في الأجواء.

وكانت مؤسسة تحلية المياه في 2015 قد أغلقت مدخنتين في المرحلة الثالثة من المداخن تمهيداً لخروجها النهائي من منظومة عمل المؤسسة، وإحلال محطة جدة للتناضح العكسي بديلة عنها في الإنتاج والذي تحقق لاحقا من خلال عمل محطات للتحلية في رابغ والشعيبة.