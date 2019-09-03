أول سعودية تباشر عملها في معاينة الحوادث المرورية بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت أول معاينة سعودية عملها الميداني كمعاينة ومباشرة للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض ، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " السعودية .

وبحسب الصحيفة فقد باشرت المعاينة عملها ضمن أسطول المعاينين المروريين التابعين لنجم. خارج نطاق الجامعات النسائية ، حيث استهلت عملها داخل الطرق الكبيرة في مدينة الرياض من طريق خالد بن الوليد وامتد بمباشرة حوادث أخرى حول مطار الملك خالد الدولي.

وفي يوم عملها الأول باشرت المعاينة عدد 3 حوادث مرورية .

ويأتي عمل المعاينات امتداداً لتفعيل دور تمكين المرأه السعودية المتخصص الذي اقرته " نجم " لخدمات التأمين لمباشرة الحوادث المرورية خارج نطاق جامعة الأميرة نورة في الرياض.

وتنسجم هذه الخطوة مع توجه " نجم " لتمكين المرأة وتكثيف دورها في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ " نجم " الدكتور محمد السليمان أن خروج أول معاينة ميدانية يعد استكمالا لخطوات سابقة قامت بها "نجم" لتكثيف دور المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، انطلاقاً من ثقة كبيرة في قدرتها ومن المستوى التأهيلي العالي الذي تلقته في هذا المجال، مشيراً إلى أن نجم تسعى إلى تمكين المرأة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي أولت المرأة السعودية أهمية كبرى كونها عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، ولديها إمكانات النجاح تمكنها من المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.