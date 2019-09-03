«النمرود» على خشبة «غوركي» للفنون في موسكو

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف مسرح موسكو للفنون «غوركي»، في الـ5 من سبتمبر الجاري، بعد غد، مسرحية «النمرود» لمؤلفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي يجسد من خلالها جملة من القضايا والصراعات الإنسانية باستدعاء قصة أحد أشهر الملوك في التاريخ.

ويأتي ذلك احتفاء بحلول الشارقة ضيفاً على الدورة الـ32 من معرض موسكو الدولي للكتاب 2019، وضمن فعاليات جناح الشارقة في المعرض.

وتروي المسرحية التي جاءت من سينوغرافيا وإخراج الفنان التونسي الراحل المنصف السويسي، وإنتاج مسرح الشارقة الوطني، حكاية النمرود بن كنعان، حاكم بابل وملك مملكة آشور الذي ذاع عنه الظلم والطغيان وسفك دماء الأبرياء والمسالمين من أهل بابل، ليبقى في صفحات التاريخ عبرة لمن يعتبر، بعد أن أمعن في سلب الناس حقوقهم وأموالهم، حيث يتناول العمل قصة دخول بعوضة لدماغ النمرود هددت حياته وأركان مملكته، ليكون علاجه الضرب بالأحذية على رأسه من الفقراء والمضطهدين.