«ريشة في دواية» يحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية

المصدر: الأقصر (مصر) - د ب أ

ينظم قطاع المتاحف بوزارة الآثار المصرية، معرضاً أثرياً بمتحف قصر الأمير محمد علي، يحمل عنوان «ريشة في دواية» في إطار احتفالات مصر باليوم العالمي لمحو الأمية.

وقال إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف المصرية، إن تنظيم المعرض يأتي في إطار حرص المتحف على مشاركة جمهوره في مختلف الفعاليات العالمية والمحلية، وفي إطار اهتمام المتاحف المصرية بالتعليم والخطوط، حيث إن المعرض يُعد بمثابة مدرسة للخطوط بشتى أنواعها خاصة الخطوط العربية.

وأشار ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إلى أن المعرض يضم مجموعة مختارة من أدوات الكتابة المميزة والمختلفة التي استخدمها الأمراء من الأسرة العلوية، وبعضها كانت تخص أمير القصر محمد علي توفيق، حيث سيتم عرض عدد من المحابر الفضية، والمقالم المذهبة، وأقلام البوص المميزة، والمقاشط والمقصات المحلاة جميعاً بالزخارف المختلفة.