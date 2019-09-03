فيديو..راكبة تصطحب حصانها على الطائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو، يظهر سيدة أمريكية، وهي تصطحب حصانا من فصيلة "بوني"، إلى صالون الطائرة.

وبررت المرأة تصرفها الغريب هذا، بأنها ترغب أن يساعدها هذا الحيوان الأليف، في التغلب على الضغط النفسي والعاطفي خلال الرحلة الجوية من شيكاغو إلى أوماها بحسب روسيا اليوم.

وفي الشريط ظهرت السيدة برفقة الحصان وهي تعبر نقطة التفتيش في مطار المغادرة، ومن ثم وهي تجلس على مقعدها في الصالون والحصان يقف بجانبها.