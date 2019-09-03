أول ظهور لـ"فجر السعيد" بعد تدهور حالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على "إنستغرام"، آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، مشيرة إلى أنها ستعاود الظهور على الشاشة قريبا.

وبحسب الفيديو الترويجي الذي نشرته مي العيدان لحلقة من برنامج "هنا الكويت" علقت: "الإثنين في برنامجها الكويت 9 مساء ‏أول ظهور للكاتبة فجر السعيد ‏بعد تعرضها لوعكة صحية" بحسب صحيفة فيتو.

وأضافت: "يالله الحين رجعت الدنيا حلوة.. أخيرا رحلت الأيام الثقيلة".

يذكر فجر السعيد، قد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية "تحويل مسار" وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس.