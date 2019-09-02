ماذا قالت الحسناء الروسية عن طلاقها من الملك محمد الخامس؟

المصدر: وكالات

تطرقت أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو 2015 وطليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، إلى أسباب طلاقها من زوجها.

واعترفت فويفودينا أنها تود الكشف عن الأسباب الحقيقية لانفصالها وزوجها عن بعضهما، لكنها فضلت الصمت.

وألمح محامي العائلة المالكة في ماليزيا، سابقا، عن سبب الطلاق، حيث قال، إنه ليس هناك دلائل حتمية بما يتعلق في هوية الأب البيولوجي لمولود ملكة الجمال الروسية أوكسانا فويفودينا.

وكتبت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، المطلقة الآن من الملك الماليزي السابق محمد الخامس سلطان كلنتن، على صفحتها إنستغرام أنها لا تريد أن تكشف حقيقة ما جرى في زواجها، لأنها مؤلمة.

وأشارت فويفودينا في المنشور، المكتوب باللغتين الإنجليزية والماليزية، أنها غير مستعدة للإفصاح عما حدث وأنها غير واثقة ما إن كان من الصحيح نشر تفاصيل قصتها علانية.

وتزوج محمد الخامس من أوكسانا، في نوفمبر 2018، وبعدها تنازل عن العرش. وفي مايو 2019، أنجبت أوكسانا صبيا.

وأكد المحامي السنغافوري كو تيان هوا، المحامي الشخصي للملك السابق لماليزيا، سلطان ولاية كلنتن محمد الخامس، طلاق الملك وزوجته، ملكة جمال موسكو أوكسانا فويفودينا في يوليو الماضي.