العام الحالي الأطول دراسياً في السعودية ولأول مرة سيستمر في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة " عكاظ " السعودية إن العام الدراسي الحالي 1441هـ سيكون هو الأطول كما أنه سيستمر ولأول مرة في شهر رمضان المبارك حتى 14 /9/ 1441 (رمضان)، ثم تستأنف الدراسة في 8/ 10 /1441 (شوال) ، على أن تبدأ الاختبارات النهائية بعدها بيومين، 10 /10 / 1441 (شوال)، وتبدأ الإجازة النهائية في 19 /10/ 1441 (شوال).

ووفقا للتقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية ، فإنه ستتخلل الدراسة 3 إجازات مجموعها 40 يوما، الأولى يوم واحد إجازة اليوم الوطني في 24 /1/ 1441 (محرم)، والثانية إجازة منتصف العام الدراسي في 7 /5/ 1441 (جمادى الأول)، والثالثة إجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في شهر رمضان المبارك.

ويعد العام الدراسي الحالي الأطول مقارنة بالعام الماضي، إذ تصل أسابيع دراسته إلى 16 أسبوعا تتضمن 179 يوماً للدراسة الفعلية في الفصلين الدراسيين، فيما العام الماضي 1440 لم تتعد أسابيع الدراسة 15 أسبوعا بإجمالي أيام دراسة بلغت 169 يوما، بفارق نحو 10 أيام.

لكن اللافت للنظر ، بحسب " عكاظ " هو أن عدد أيام الإجازات تزيد في العام الحالي إلى 40 يوما، فيما كانت العام الماضي لا تتجاوز 10 أيام، وتعد الأطول مقارنة بذلك العام، والعامين القادمين، إذ تصل في العام الدراسي 1442إلى 35 يوما، وستبلغ في عام 1443 ، 33 يوما.

وتعد إجازة نهاية العام الحالي 1441 هي الأقصر، إذ لأول مرة لا تصل إلى 3 أشهر، حيث تبدأ في 19 /10/ 1441 (شوال) وتنتهي في 11 /1/ 1442 (محرم) (موعد بداية العام الدراسي الجديد)، فيما كانت الإجازة النهائية في الأعوام الماضية تمتد لنحو 4 أشهر، مثلما كان العام الماضي 1440، والتي تعدت ذلك وبلغت 4 أشهر و4 أيام.