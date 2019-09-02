«خلك شنب» في الصالات المحلية الأسبوع المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

بعد غيابه عن الساحة، يعود المخرج الإماراتي هاني الشيباني ليطل على الجمهور من جديد، حاملاً معه فيلمه الكوميدي «خلك شنب»، الذي يعد باكورة إنتاج شركة «غبشة فيلمز»، للمنتجين عامر سالمين المري، وهاني الشيباني وعلي المرزوقي، حيث يجمع الفيلم الجديد في بطولته كلاً من عمار آل رحمm، وسعد عبدالله، ومحمد الكندي، فيما ينطلق أول عروض العمل تجارياً خلال الأسبوع المقبل، في كg صالات السينما المحلية.

الفيلم الجديد، يرصد قصة 3 أصدقاء «شبان» يستيقظون من ليلة مجنونة ليكتشفوا أنفسهم في أماكن متفرقة وغريبة، ليبدأ كل واحد منهم بمحاولة معرفة ما حدث له خلال الساعات الماضية، ليعيشوا جميعاً مرحلة من المغامرات والمفاجآت التي صاغها المخرج هاني الشيباني في قالب مليء بالتشويق والغموض، ولا يغيب عنه سرد لعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.

وفي هذا السياق، أعرب المخرج هاني الشيباني، عن سعادته بعودته مجدداً إلى الساحة السينمائية، مبيناً أنه تمكن خلال فترة وجيزة من أن يشكل توليفة مميزة من الوجوه السينمائية الصاعدة، والتي تتنبأ بمستقبل واعد للسينما الإماراتية، من خلال الاستمرار في هذا الأداء المتقن والمشاركة في العديد من الأفلام، لكسب المزيد من الخبرة، ومن ثم المنافسة خليجياً وعربياً.

من جانبه، أشاد المنتج علي المرزوقي بالدعم الذي قدمته شركة «إيمجنيشن أبوظبي» للفيلم، معتبراً أن ذلك يمثل امتداداً لدعمها للإبداعات الشبابية التي تخرجت في برامج تدريبها الشامل «استديو الفيلم العربي»، كما تقدم بالشكر إلى «يوكونيكت الإمارات» المنصة الإلكترونية الواعدة لتقديمها الدعم والرعاية للفيلم.

وأكد أن فريق عمل «خلك شنب» حرص على الاهتمام الكبير بمختلف نواحي الفيلم وحرص على إنتاج محتوى ترفيهي مناسب للأسرة الإماراتية والعربية والمقيمين في الدولة.

أما المنتج عامر سالمين، فأشاد من جانبه بدعم المجلس الوطني للإعلام اللامحدود، لعروض الأفلام الإماراتية في دور السينما، لا سيما بعد إطلاق مبادرته الخاصة بدعم الأفلام الإماراتية، عبر عرضها في صالات السينما المحلية، مبيناً أن العمل الجديد يمثل وجبة كوميدية دسمة، تتناسب مع كل الفئات العمرية، في المجتمع المحلي.