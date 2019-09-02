موقع جديد لـ «يوتيوب كيدز»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أطلقت شركة موقع وتطبيق بث ملفات الفيديو «يوتيوب» موقعاً على الإنترنت لبث محتوى التطبيق المخصص للأطفال «يوتيوب كيدز»، بعد سنوات من توفير المحتوى عبر تطبيق للهواتف الذكية فقط. يذكر أن تطبيق «يوتيوب كيدز» يتيح للوالدين توجيه أطفالهم نحو الفيديوهات المناسبة لأعمارهم، إلى جانب إمكانية تتبع تاريخ مشاهدة الأطفال للفيديوهات والتنبيه إلى وجود فيديوهات غير مناسبة أفلتت من نظام التنقية الخاص بالتطبيق.

وأشار موقع «تك كرانش» إلى أن شركة «يوتيوب» كانت قد أطلقت بالفعل موقع «يوتيوب كيدز دوت كوم» بهدوء في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وقبل الإعلان الرسمي عن التسوية التي توصلت إليها مع هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، التي تتضمن دفع «يوتيوب» غرامة بملايين الدولارات بعد اتهامها بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال. يذكر أن الغرامة التي قررت هيئة الاتصالات الاتحادية فرضها على «يوتيوب» ستكون غير مسبوقة عند إعلانها.