«نبضات الحياة في عالم الأفلام».. محاضرة لأنيل كابور في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي أمسية ممتعة تحدث فيها نجم سينما بوليوود أنيل كابور، حول موضوع «نبضات الحياة في عالم الأفلام»، حيث استضاف النجم معهد المحاسبين المعتمدين في الهند - فرع دبي، لإتاحة الفرصة لأعضائه للاستماع وقضاء أمسية رائعة مع النجم السينمائي اللامع، الذي شارك في أكثر من 150 فيلماً، وهو فنان ومنتج سينمائي ورجل أعمال رفيع المستوى، وألقى كابور خطاباً دقيقاً في محاضرته حول مشواره في عالم السينما، ليحظى بالتقدير من قبل الجماهير، تماماً مثل أفلامه.

وقال محمود بانجارا رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي المحاسبين المعتمدين (دبي): «كان الحدث ممتعاً للغاية.. إنه لشرف كبير مقابلة أنيل كابور الموهوب الذي جذب خطابه الرائع حول موضوع «نبضات الحياة في عالم الأفلام»، ووفر لنا فرصة لإلقاء نظرة فاحصة على ديناميات عالم الأفلام والسينما».