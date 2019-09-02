«العربية للمسرح» تنظم ورشتين للهواة في الجزائر

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع (المهرجان الوطني لمسرح الهواة في مستغانم الجزائرية – الدورة 52)، ورشتين لصالح المشاركين وهواة المسرح، الأولى في فنون التمثيل، أطرها الفنان الجزائري محمد شرشال، والثانية في فنون السينوغرافيا وأطرها الفنان المغربي الدكتور طارق الربح، وقد استفاد من الورشتين 50 متدرباً من الهواة.

يأتي تنظيم هاتين الورشتين تنفيذاً لمحتوى الاتفاقية التي وقعها المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم، وهو أقدم مهرجانات الهواة في الوطن العربي، مع الهيئة العربية للمسرح، حيث تفتح الاتفاقية باب التعاون في تنفيذ الورش والتدريب، كما سينتج عنها توثيق الدورات الاثنتين والخمسين السابقة من المهرجان.

اهتمام خاص

حول تنظيم الهيئة لهذه الورش، قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله: «إن الهيئة وبناء على عملها الاستراتيجي تولي اهتماماً خاصاً لمسرح الهواة وهواة المسرح، وقد بدأت منذ عامين وضع مشاريع تنمية هذا القطاع من المسرح موضع التنفيذ، فهي تنظم بالتعاون مع وزارة الثقافة في المملكة المغربية مهرجاناً وطنياً لهواة المسرح، وستكون دورته الثانية هذا العام، فيما أطلقت في موريتانيا بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعات التقليدية مركزاً للفنون الأدائية يعنى بتأهيل الهواة، كما وقعت مع وزارة الشباب الموريتانية اتفاقية تمتد لثلاث سنوات تعنى بتنمية مسرح الهواة، ووضعت أخيراً خطة سيتم توقيع الاتفاقية الخاصة بها في الأردن لتفعيل الفنون الأدائية في أوساط هواة المسرح والشباب».