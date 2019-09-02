جي بالفين توّاق لاستكشاف الثقافة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

أبدى النجم العالمي جي بالفين حماسه الكبير للاطلاع على المعالم الثقافية والحضارية في زيارته الأولى للإمارات، والتي تأتي في إطار جولته التي تتضمن لقاء جمهوره في أبوظبي، ومشاركته شغفه بالموسيقى اللاتينية واستكشاف التجارب الثقافية التي تكتنزها العاصمة الإماراتية، وذلك قبيل حفله المرتقب في صالة «ذا أرينا» بجزيرة ياس في 5 سبتمبر الجاري.

بطولة

وسيُقام الحفل في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي، وهو مهرجان ترفيهي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي على مدار 7 أيام، وتُتوجه بطولة الفنون القتالية المختلطة UFC 242، حيث أكد السفير العالمي لموسيقى «الريغاتون» سعادته بالمشاركة.

وقال في هذا السياق: «أتطلع إلى زيارة جامع الشيخ زايد الكبير الذي سمعت الكثير عن فخامة تصميمه وجمال تفاصيله، وأود كذلك الاطلاع على تشكيلة الأعمال الفنية التي يزخر بها متحف اللوفر أبوظبي وبخاصة مجموعة الأقنعة الجنائزية المذهبة التي يحتضنها المتحف من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البيرو وسائر دول أمريكا الجنوبية».

مكانة موسيقية

ونجح بالفين في الارتقاء بمكانة الموسيقى اللاتينية إلى آفاق جديدة من خلال تبنيه قيم التسامح والتنوع والوحدة، حيث وصل عدد مشاهدات قناته على موقع «يوتيوب» إلى 20 مليار مشاهدة،

وسيتخلل حفل «جي بالفين» عرض لثنائي الهيب هوب الخليجي «فليبراتشي أند دافي» صاحب الأغنية الرسمية لأسبوع أبوظبي للتحدي.