«البندقية السينمائي» يكرّم كوستا‭ ‬غافراس

المصدر: البندقية - رويترز

كرم مهرجان البندقية المخرج الفرنسي، المولود في اليونان، كوستا جافراس «لإسهاماته المبدعة في تطوير السينما المعاصرة»، كما عرض المخرج الحاصل على جائزة أوسكار فيلمه الجديد بشأن أزمة الدين الحكومي اليوناني.

وكرم المهرجان المخرج البالغ من العمر 86 عاماً المشهور بفيلميه «زد» و«مفقود» (ميسينغ) مساء السبت.

كما عرض فيلمه الجديد «أدالتس إن ذا روم» المأخوذ عن كتاب لوزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس، ويسلط الضوء على مفاوضات حزمة الإنقاذ المالي لليونان في عام 2015.

وقال كوستا جرافاس في مؤتمر صحافي: «هناك الكثير من السياسات المشوشة في أوروبا. عليها أن ترتب أوضاعها يوماً ما ليس بنفس الطريقة التي رتبت أوضاعها خلال السنوات القليلة الماضية»، مشيراً إلى المخاوف من تصاعد الشعبوية.

وأضاف: «أتمنى أن يتغير كل ذلك».