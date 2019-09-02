عروض محلية وعالمية على مسرح المجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

يفتتح المسرح الجديد في المجمّع الثقافي بمنطقة الحصن أبوابه للجمهور رسمياً يوم 4 سبتمبر الجاري، مرحّباً بجميع شرائح المجتمع عبر برنامج غامر تتخلله عروض رقص وموسيقى ومسرح وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

وينضم المسرح الذي يتسع لـ900 مشاهد إلى مسرح المدرج الخارجي في المجمّع الثقافي، ليوفرا معاً مساحات حاضنة لعروض الفنون الاستعراضية التي تلقى إقبالاً من مختلف فئات المجتمع في أبوظبي.

منارة ثقافية

قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي: «يتضمن برنامج المجمّع الثقافي عروضاً استثنائية لفنانين محليين ودوليين». وأضاف: «يكرس المسرح الجديد الرؤية التي أطلقها المجمّع، والتي تستند إلى أسس قوية من التبادل الثقافي والحوار الحضاري بين ثقافات العالم، مع الاحتفاء بمختلف أشكال الفنون على تنوع مدارسها الفنية».

وقالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي: «المسرح الجديد إضافة قيّمة إلى المشهد الثقافي، إذ يقدم مساحات جديدة مخصصة للفنون الاستعراضية، انسجاماً مع هدفنا الأسمى المتمثّل في توسيع نطاق العروض الثقافية في أبوظبي، بما يعزز مكانتها كوجهة ثقافية تتوافر بها كل عوامل الجذب وترحب بالفنانين والمبدعين من كل أقطار العالم».

وتابعت: «يواصل المسرح إرث المجمع الثقافي باعتباره وجهة للالتقاء والاستمتاع وتبادل المعارف والأفكار، إذ تتاح للجمهور فرصة ذهبية للاستمتاع طوال سبتمبر الجاري بمجموعة متنوعة من العروض الكلاسيكية والمعاصرة العربية بين عالمي الموسيقى والرقص».

أوركسترا

يفتتح البرنامج مع «أوركسترا 2350 ق.م»، بقيادة الموسيقار والعازف العالمي نصير شمّة، الذي يقدم عرضاً بعنوان «من آشور إلى إشبيلية»، لتأخذ الحضور في رحلة عبر الموسيقى والثقافة والزمن.

ويقدم عرض «من آشور إلى إشبيلية» آلات جديدة من عائلة العود والآلات المستوحاة من العود مثل «المندولين» و«الغيتار» و«البزق»، ضمن أمسية رائعة تتلاشى فيها الحدود الموسيقية والثقافية والزمنية.ويعود نصير يوم 6 الجاري، ليقدم برفقة أوركسترا «بيت العود»، عرضاً احتفائياً بالذكرى العاشرة لـ«بيت العود»، خلال حفل حي مع عدد من الموهوبين والمدربين الموسيقيين.

واستكمالاً لتقاليد «بيت العود» واهتمامه بالاحتفاء بتاريخ الموسيقى العربية، يقدم الحفل الموسيقي الاحتفالي المباشر في الجزء الأول منه عناصر من الموسيقى الإماراتية التقليدية في شكلها الحديث، وفي النصف الثاني من الأمسية، يؤدي العازفون مقطوعات عربية كلاسيكية تشمل العرض الأول لتخت بيت العود، أول أوركسترا كلاسيكية عربية احترافية لـ«بيت العود»، التي تقدم عروضها الإقليمية والمحلية بهدف دعم روائع الموسيقى العربية الكلاسيكية والحفاظ عليها.

أغاني التراث

ويستهل الفنان ميحد حمد، رائد الأغنية التراثية الإماراتية، البرنامج المخصص لنجوم الأغنية العرب في المجمّع يوم 12 الجاري، وفي 20 الجاري، يقدم الفنان والمؤلف الأردني عزيز مرقة، أول عروضه في الإمارات من حفلات الموسيقى الانتقائية الممزوجة بين «الروك» و«الجاز»، إلى جانب أحدث أعماله الموسيقية «ما في منك».

كما يقدم كل من غيوم بيلوم وماثيلد كالديريني «معزوفة البيانو والناي» يوم 24 الجاري، والأوركسترا الروسية الوطنية مع ميخائيل بلنيف ولوكاس ديبارج، حيث يقدمون عروضاً موسيقية للفنانين العظماء غيتي وشوستاكوفيتش وجلازونوف يوم 10 أكتوبر المقبل، وفي اليوم التالي يقدمون موسيقى تشايكوفسكي، إلى جانب عرض «قصّة عائلة»، لـ«تشاليك كوارتيت».

عروض مسرحية

ويخصص المجمّع برنامجاً حافلاً لدعم عروض المسرح الإماراتي في الثلاثاء الثاني من كل شهر، بالتعاون مع جمعية المسرحيين، ويفتتح البرنامج مع عرض «جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح»، يوم 10 الجاري. ويعود مسرح «كركلا»، أحد أشهر مؤسسات الرقص التي لاقت نجاحاً في منطقة الشرق الأوسط ومقره بيروت، يومي 26 و27 الجاري، لتقديم عرض «ألف ليلة وليلة»، وهو ثلاثية باليه موسيقي تأخذ الجمهور في رحلة مليئة بمشاعر مختلفة عبر الزمن والمشاهد والموسيقى.